Η επίθεση της Ζενίτ έχει βελτιωθεί αρκετά με την παρουσία του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ζαλγκίρις Κάουνας όταν ύστερα από ωραία κίνηση των παικτών της κάρφωσε ο Αμπρομάιτις.

Δείτε τη φάση...

Just how it was drawn up @zenitbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/H8NvGjESjv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2020