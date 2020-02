Ο Αμερικανός σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο «διάβασε» την σκέψη του Ουλάνοβας και μόλις επιχείρησε το «χουκ» τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση!

.@OlimpiaMI1936, @tkalebckn strongly rejects Edgaras Ulanovas as he tries to get away with a short hook!! 7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6hVgoBgsx6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2020