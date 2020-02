Καλάθης: 14 ασίστ για να ξεπεράσει τον Διαμαντίδη! (pics & vids)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανοίγει την αυλαία της 26ης αγωνιστικής και φιλοξενείται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης (24/02, 22:00), με στόχο να κάνει ένα μεγάλο «διπλό».

Ο Νικ Καλάθης, επίσης, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει ακόμα και σήμερα τον Δημήτρη Διαμαντίδη στη λίστα των πασέρ, αφού χρειάζεται ακόμα 14, για να το καταφέρει αυτό.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια που συνεχίζονται Πέμπτη και Παρασκευή, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ (27/02, 21:05) και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας την Μπαρτσελόνα (27/02, 19:00).

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 26η αγωνιστική.

EuroLeague was back with a bang after the dark week

Enjoy the best angles from another action packed round of basketball #GameON pic.twitter.com/U46KUIllFI

