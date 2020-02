Εντυπωσιακός Γκαρούμπα κόντρα στη Φενέρ.

Ο παίκτης της Ρεάλ ακολούθησε τον Κάλινιτς και τον κέρασε ένα εντυπωσιακό στοπ.

Δείτε τη φάση

Usman Garuba gets a BIG hand to the ball for a rejection! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/aLUdrpmZF1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 20, 2020