Ο Ομπαμεγιάνγκ μπέρδεψε το Europa League με την EuroLeague και πήρε την απάντησή του! (pic)

Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός υποδέχεται (20/02, 22:00) την Άρσεναλ για τους «32» του Europa League, ενώ νωρίτερα οι «ερυθρόλευκοι» στο μπάσκετ θα φιλοξενήσουν την Βιλερμπάν (20/02, 19:00).

Ο επιθετικός της αγγλικής ομάδας, Πιερ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, έκανε ανάρτηση στο twitter για το δικό του παιχνίδι, μόνο που αντί για hashtag «Europa League», έβαλε «EuroLeague».

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, που έγραψε «Πόσοι πόντοι για τον Ομπαμεγιάνγκ απόψε;».

How many points for @Aubameyang7 tonight? #GameON https://t.co/4AndNRP6Ak

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 20, 2020