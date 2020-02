Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ζενίτ το περασμένο καλοκαίρι και μέτρησε 7 νίκες και 17 ήττες στην EuroLeague.

«Η Ζενίτ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Τζοάν Πλάθα. Ευχαριστούμε τον coach για τη δουλειά του και του ευχόμαστε ότι καλύτερο για το μέλλον».

BC Zenit parts ways with head coach Joan Plaza.



We thank coach for the work and wish all the best in future. pic.twitter.com/yZjWF88cnA

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 12, 2020