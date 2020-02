Χίμκι: Στη Μόσχα ο Ρόμπινσον και ενσωματώνεται με την ομάδα (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ είχε αγωνιστεί στη Χίμκι και την σεζόν 2017-18 ενώ έχει στην καριέρα του και 313 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα. Και δεν θα το έκανα για άλλη ομάδα εκτός από τη Χίμκι. Την προηγούμενη φορά είχα μια δύσκολη περίοδο με τον τραυματισμό μου αλλά τώρα είμαι καλά και θέλω να βοηθήσω τη Χίμκι» είπε μεταξύ άλλων.

Ти-Роб в городе и очень этому рад! Теперь осталось дождаться дебюта бигмена в этом сезоне. / @Trobinson0 is one house, and is happy! Just wait for the debut now. pic.twitter.com/P4tbmHi6JN

