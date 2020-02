Η EuroLeague παρουσίασε τους... υποψήφιους πρώτους σκόρερ! (vid)

Πρώτος και καλύτερος που οδηγεί την κούρσα είναι ο Σέιν Λάρκιν με 22 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ τον ακολουθεί κατά πόδας στην δεύτερη θέση ο Αλεξέι Σβεντ με 21,3 πόντους.

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς 22 πόντους σε κάθε ματς, ενώ στην 4η ο Νίκολα Μίροτιτς με 18,7 πόντους.

Δείτε το σχετικό βίντεο της EuroLeague

With 10 games left in the regular season, the race for the Alphonso Ford Top Scorer Trophy is hot.



Check out some of the top candidates to finish with the best scoring average in the EuroLeague this season.#GameON pic.twitter.com/DkFsZjB52o

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 11, 2020