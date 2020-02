Ο Βασίλης Σπανούλης χειρουργήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα για ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό της.

«Περαστικά αρχηγέ! Είναι δεδομένο ότι θα γυρίσεις πιο δυνατός! Get well soon Captain» ανέφερε το tweet.