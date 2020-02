Οι Καταλανοί πέρασαν μία φορά μπροστά στο σκορ και αυτή ήταν στο τέλος του αγώνα με την Βαλένθια.

Ο Νίκολα Μίροτιτς κατέβηκε στο low post και με μία καταπληκτική κίνηση σκόραρε κερδίζοντας και το φάουλ.

Δείτε την καλαθάρα του πρώην NBAer...

When the game is on the line...@NikolaMirotic33 steps UP!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kYDUxbXQnT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2020