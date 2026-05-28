Δεν υπολογίζει τελικά στον Τόμας Ντίμσα ο Παντελής Μπούτσκος για το Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε νοκ άουτ από τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Τις τελευταίες ημέρες ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και παρά το γεγονός ότι ακολούθησε την αποστολή του για την Αθήνα, δεν είναι σε θέση να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι.

Με δεδομένη την απουσία του Τόμας Ντίμσα, ο προπονητής Παντελής Μπούτσκος υπολογίζει στους Άλεν, Μέλβιν Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ.