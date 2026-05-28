Ο Παναθηναϊκός θα δει τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας. Δείτε την εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για τον ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:00), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL; στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν στην αλλαγή στους ξένους που δικαιούνταν με τον Τσέντι Όσμαν να αντικαθιστά τον Κένεθ Φαρίντ (ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα) στη λίστα των οκτώ ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, εκτός της εξάδας εν όψει της αναμέτρησης βρέθηκαν οι Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς με την εξάδα να αποτελείται από τους: Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο.

Επιπρόσθετα, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) αποφασίστηκε να μείνουν εκτός αποστολής, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Κώστας Σλούκας μετά τον τραυματισμό του.