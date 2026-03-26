Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια της Πέμπτης (26/03) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Αρμάνι επικράτησε εύκολα στο ιταλικό ντέρμπι της Βίρτους με 103-87. Η Μπάγερν δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στη Βιλερμπάν με 93-83, ενώ η Ρεάλ βρήκε την 22η νίκη της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 82-71. Στη ματσάρα που ολοκλήρωσε τα ματς της Πέμπτης (26/03) η Μακάμπι, κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι BC με 104-100.

Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Πέμπτη 26/3

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Ερυθρός Αστέρας 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Dubai Basketball 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-20 Παρτίζαν 13-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-24 Μπασκόνια 9-24 Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30η αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04:

20:00: Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04:

20:00: Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ-Αβίβ - Παναθηναϊκός

21:00: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν

21:00: Ντουμπάι - Μονακό

21:45: Παρί - Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04: