EuroLeague: Η Ρεάλ έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας
Η Αρμάνι επικράτησε εύκολα στο ιταλικό ντέρμπι της Βίρτους με 103-87. Η Μπάγερν δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στη Βιλερμπάν με 93-83, ενώ η Ρεάλ βρήκε την 22η νίκη της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 82-71. Στη ματσάρα που ολοκλήρωσε τα ματς της Πέμπτης (26/03) η Μακάμπι, κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι BC με 104-100.
Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική
Τρίτη 10/3
Πέμπτη 26/3
- Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
- Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
- Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71
Παρασκευή 27/3
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
- Βαλένθια 21-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-14
- Μπαρτσελόνα 19-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
- Dubai Basketball 17-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-17
- Μπάγερν Μονάχου 14-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-20
- Παρτίζαν 13-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-24
- Μπασκόνια 9-24
- Βιλερμπάν 8-26
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30η αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.
Επόμενη αγωνιστική (35η)
Τετάρτη 01/04:
- 20:00: Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 02/04:
- 20:00: Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα
- 20:00: Χάποελ Τελ-Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 21:00: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν
- 21:00: Ντουμπάι - Μονακό
- 21:45: Παρί - Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές
Παρασκευή 03/04:
- 21:00: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός
- 21:30: Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια
- 21:30: Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
