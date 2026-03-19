Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την Μπασκόνια και ετοιμάζεται για ένα μεγάλο ματς με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια, ανέβηκε στο 22-10 και ετοιμάζεται για την συνέχεια, η οποία το φέρνει στην ισπανία.

Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός πετάει για Βαλένθια, όπου την Τρίτη (24/03, 21:30) αντιμετωπίζει την Βαλένθια, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για την ήττα στον πρώτο γύρο.

Μετά την Βαλένθια ο Ολυμπιακός έχει «ρεπό», καθώς το ματς της 34ης αγωνιστικής το έχει ήδη δώσει, όταν και πήρε το διπλό στο Παρίσι επί της Παρί.