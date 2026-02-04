Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και της Σπόρτινγκ τίμησαν τη μνήμη των νεκρών οπαδών του «δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ στο «Παλατάκι» για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες αμφότερων των ομάδων πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μάλιστα από τα μεγάφωνα του γηπέδου, ακούστηκαν και τα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων του «δικεφάλου» με τον κόσμο να χειροκροτεί σε μια συγκινητική στιγμή για τον σύλλογο.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού στιγμή στη μνήμη τους, ενώ στις φανέλες των παικτών των γηπεδούχων υπήρχε και ένα μαύρο ως ένδειξη πένθους.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ εντός έδρας, αμέσως μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στους επτά οπαδούς, με το κλίμα να είναι βαρύ.