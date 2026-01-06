Ο Έτορε Μεσίνα βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα (21:15, LIVE από το Gazzetta).

Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να ανακάμψουν μετά την ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα τους, ενώ οι Ιταλοί μετρούν τρεις σερί ήττες και ψάχνουν τη δική τους αντίδραση.

Ο Έτορε Μεσίνα έδωσε το «παρών» στο T-Center για να παρακολουθήσει τον αγώνα, στο πλευρό του Βασίλη Παρθενόπουλου. Ο Μεσίνα υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στη σεζόν είχε παραιτηθεί από την Αρμάνι, δίνοντας τη θέση του στον μέχρι πρότινος βοηθό του, Τζουζέπε Ποέτα με τον ίδιο να δαιτηρεί τον ρόλο του προέδρου της ομάδας.