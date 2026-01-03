Οι Μπακς τα βρήκαν σκούρα, η Σάρλοτ τους έβαλε στα... σχοινιά, όμως στο τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε για τη νίκη της ομάδας του (122-121) και έβαλε τέλος στο θρίλερ.

Οι Μπακς έψαχναν μια αντίδραση μετά το σοκ από τους Γουίζαρντς και τη βρήκαν κόντρα στους Χόρνετς με τον μόνο τρόπο που ξέρουν όταν όλα στραβώνουν. Δίνοντας την μπάλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι δεν εντυπωσίασε, όμως στο φινάλε μίλησε ο Greek Freak, που με κάρφωμα στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη με 122-121 στην ομάδα του.

Οι Μπακς ανέβηκαν στο 15-20, με τον Αντετοκούνμπο να θυμίζει γιατί αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς. Σε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας σούπερ σταρ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, εκτελώντας με αποτελεσματικότητα (10/17 δίποντα, 8/8 βολές) και διαχειριζόμενος ξανά περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Δίπλα του, ο Ράιαν Ρόλινς πραγματοποίησε την καλύτερη βραδιά της καριέρας του με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις έδωσε λύσεις από τη ρακέτα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η Σάρλοτ, από την άλλη, έπεσε στο 11-23 και έφυγε με το... παράπονο από το Μιλγουόκι. Κον Κόνιπολ και Μάιλς Μπρίτζες πέτυχαν μαζί 51 πόντους, κρατώντας τους Χόρνετς μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, όμως δεν έκαναν τη διαφορά.

Το ματς

Η εκκίνηση ήταν εφιαλτική για το Μιλγουόκι. Οι Χόρνετς μπήκαν με ένταση, έτρεξαν το γήπεδο και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο στο +14 (24-38), εκθέτοντας την άμυνα των «Ελαφιών». Η εικόνα βελτιώθηκε στη δεύτερη περίοδο, με τους Μπακς να μειώνουν τη ζημιά (51-60), ενώ μετά την ανάπαυλα άρχισε η επιστροφή μετατρέποντας την τέταρτη περίοδο σε πραγματικό θρίλερ.

Το τελευταίο λεπτό τα είχε όλα. Ο Κούζμα με τρίποντο στα 11’’ έδωσε προβάδισμα στους Μπακς (120-118), όμως στην αμέσως επόμενη φάση ο Μπρίτζες κέρδισε γκολ-φάουλ και έβαλε ξανά μπροστά τους Χόρνετς (120-121). Και τότε ανέλαβε ο Γιάννης. Με alley-oop πάσα από τον Πόρτερ Τζούνιορ, ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε εμφατικά σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του με 4.7’’ να απομένουν.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-38, 51-60, 87-91, 122-121

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο