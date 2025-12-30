Πριν από επτά χρόνια ο Ρικ Πιτίνο έφτανε στην Ελλάδα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και ο εμβληματικός τεχνικός ανακάλεσε αυτήν την ημέρα.

Ήταν 26 Δεκεμβρίου 2018 όταν ο θρυλικός προπονητής του κολεγιακού μπάσκετ πάταγε το πόδι του στην Ελλάδα προκειμένου να αντικαταστήσει -τότε- τον Τσάβι Πασκουάλ.

Αν μη τι άλλο ήταν μια πραγματική «βόμβα» εκείνη την περίοδο, καθώς ήταν (και είναι φυσικά) ένας προπονητής με πλούσιο background και «γεμάτο» βιογραφικό, ε πολλές επιτυχίες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη στο NCAA.

Μάλιστα δεν έμεινε μόνο στον πάγκο του Παναθηναϊκού (και μάλιστα σε δύο διαφορετικές περιόδους) αλλά διετέλεσε και ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας. Η παρουσία του στη χώρα μας έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του, με τον ίδιο να... θυμάται την «επέτειό» του από το τότε που είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό.

«Πριν από 7 χρόνια εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια ευλογία που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου. Η χώρα που με υιοθέτησε. Σ’ αγαπώ, Ελλάδα!» ανέφερε ο Ρικ Πιτίνο σε σχετική του ανάρτηση.