Η Καρδίτσα παραδόθηκε στην ανώτερη Μάλαγα που επικράτησε με άνεση στην Ισπανία 115-84, για την 6η αγ. του BCL. Με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στα play in οι Καρδιτσιώτες.

Όπως ήταν λογικό, η Μάλαγα επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την ανωτερότητά της, επικρατώντας της Καρδίτσας με 115-84 στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του BCL.

Οι Ισπανοί «καθάρισαν» από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο και έκλεισαν αήττητοι τον όμιλο έχοντας το τρομακτικό 17/26 από το τρίποντο, με την Καρδίτσα να τερματίζει στην 3η θέση, έχοντας μειονέκτημα έδρας στα play in, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Μάλαγα - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Και μόνο το σκορ του ημιχρόνου να δει κανείς, αντιλαμβάνεται τι συνέβη στο παρκέ. Η Μάλαγα προηγήθηκε με 62-44, έχοντας στο πρώτο εικοσάλεπτο του παιχνιδιού 9/12 τρίποντα.

Με τον Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι να πετυχαίνει 14 από τους 62 πόντους και την Καρδίτσα να μην έχει αντίδοτο, παρότι και εκείνη σκόραρε αρκετά, έχοντας σε κέφια τους Ντέιμιεν Τζέφερσον και Νόα Χόρλχερ.

Η εικόνα, φυσικά, δεν ήταν εύκολο να αλλάξει παρά τις προσπάθειες των παικτών της Καρδίτσας. Η Μάλαγα δεν κατέβασε το πόδι από το γκάζι και αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας ως το 115-84.

Σε ένα παιχνίδι που οι Ισπανοί είχαν εννέα διψήφιους και πρώτο σκόρερ τελικά τον Μπαρέιρο των 15 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

MVP: Πρώτος μεταξύ ίσων ο Κέντρικ Πέρι των 11 πόντων με 7 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 26 σταμάτησε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον με 2/3 2π., 6/8 3π.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17/26 τρίποντα της Μάλαγα

# Player MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Chase Audige * 20:43 11 4/7 (57.1%) 3/6 (50%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) - - - 3 - 2 1 - 5 10 2 Aleksander Balcerowski * 12:08 14 5/6 (83.3%) 4/5 (80%) 1/1 (100%) 3/3 (100%) 1 1 2 1 2 - 1 2 7 19 3 James Webb III 16:49 13 5/7 (71.4%) 2/4 (50%) 3/3 (100%) 0/0 - - - 2 1 - - - - 13 7 Jonathan Barreiro * 20:49 15 5/7 (71.4%) 1/2 (50%) 4/5 (80%) 1/1 (100%) - 2 2 1 1 1 - - 35 15 9 Alberto Diaz 12:44 4 1/2 (50%) 0/0 1/2 (50%) 1/2 (50%) - 4 4 3 2 - - - 6 9 13 Xavier Castaneda 12:31 3 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 1 - 1 4 2 - - - -5 5 14 Nihad Dedovic 15:00 11 4/4 (100%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 1/2 (50%) - 2 2 - - 1 - - 14 11 19 Emir Sulejmanovic 16:57 0 0/2 (0%) 0/0 0/2 (0%) 0/0 1 5 6 5 1 - - - 8 9 21 Augustine Rubit 16:35 10 4/6 (66.7%) 3/5 (60%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) - 1 1 - 1 3 1 - 4 6 27 Chris Duarte 21:27 11 5/7 (71.4%) 4/4 (100%) 1/3 (33.3%) 0/0 - 6 6 1 2 1 2 - 10 17 33 Killian Tillie * 19:32 12 4/5 (80%) 2/2 (100%) 2/3 (66.7%) 2/2 (100%) 2 1 3 1 4 - 2 - 41 17 55 Kendrick Perry * 14:45 11 5/7 (71.4%) 4/6 (66.7%) 1/1 (100%) 0/0 1 - 1 7 3 - 2 - 30 19 Total 200 115 43/64 (67.2%) 26/38 (68.4%) 17/26 (65.4%) 12/15 (80%) 6 22 28 28 19 9 9 2 150