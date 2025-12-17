Μάλαγα - Καρδίτσα 115-84: Παραδόθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών

Δημήτρης Οικονόμου
Η Καρδίτσα παραδόθηκε στην ανώτερη Μάλαγα που επικράτησε με άνεση στην Ισπανία 115-84, για την 6η αγ. του BCL. Με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στα play in οι Καρδιτσιώτες.

Όπως ήταν λογικό, η Μάλαγα επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την ανωτερότητά της, επικρατώντας της Καρδίτσας με 115-84 στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του BCL.

Οι Ισπανοί «καθάρισαν» από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο και έκλεισαν αήττητοι τον όμιλο έχοντας το τρομακτικό 17/26 από το τρίποντο, με την Καρδίτσα να τερματίζει στην 3η θέση, έχοντας μειονέκτημα έδρας στα play in, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Μάλαγα - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Και μόνο το σκορ του ημιχρόνου να δει κανείς, αντιλαμβάνεται τι συνέβη στο παρκέ. Η Μάλαγα προηγήθηκε με 62-44, έχοντας στο πρώτο εικοσάλεπτο του παιχνιδιού 9/12 τρίποντα.

Με τον Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι να πετυχαίνει 14 από τους 62 πόντους και την Καρδίτσα να μην έχει αντίδοτο, παρότι και εκείνη σκόραρε αρκετά, έχοντας σε κέφια τους Ντέιμιεν Τζέφερσον και Νόα Χόρλχερ.

 

Η εικόνα, φυσικά, δεν ήταν εύκολο να αλλάξει παρά τις προσπάθειες των παικτών της Καρδίτσας. Η Μάλαγα δεν κατέβασε το πόδι από το γκάζι και αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας ως το 115-84.

Σε ένα παιχνίδι που οι Ισπανοί είχαν εννέα διψήφιους και πρώτο σκόρερ τελικά τον Μπαρέιρο των 15 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 62-44, 87-64, 115-84

  • MVP: Πρώτος μεταξύ ίσων ο Κέντρικ Πέρι των 11 πόντων με 7 ασίστ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 26 σταμάτησε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον με 2/3 2π., 6/8 3π.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17/26 τρίποντα της Μάλαγα
#PlayerMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Chase Audige *20:43114/7 (57.1%)3/6 (50%)1/1 (100%)2/2 (100%)---3-21-510
2Aleksander Balcerowski *12:08145/6 (83.3%)4/5 (80%)1/1 (100%)3/3 (100%)11212-12719
3James Webb III16:49135/7 (71.4%)2/4 (50%)3/3 (100%)0/0---21----13
7Jonathan Barreiro *20:49155/7 (71.4%)1/2 (50%)4/5 (80%)1/1 (100%)-22111--3515
9Alberto Diaz12:4441/2 (50%)0/01/2 (50%)1/2 (50%)-4432---69
13Xavier Castaneda12:3131/4 (25%)1/2 (50%)0/2 (0%)1/1 (100%)1-142----55
14Nihad Dedovic15:00114/4 (100%)2/2 (100%)2/2 (100%)1/2 (50%)-22--1--1411
19Emir Sulejmanovic16:5700/2 (0%)0/00/2 (0%)0/015651---89
21Augustine Rubit16:35104/6 (66.7%)3/5 (60%)1/1 (100%)1/2 (50%)-11-131-46
27Chris Duarte21:27115/7 (71.4%)4/4 (100%)1/3 (33.3%)0/0-661212-1017
33Killian Tillie *19:32124/5 (80%)2/2 (100%)2/3 (66.7%)2/2 (100%)21314-2-4117
55Kendrick Perry *14:45115/7 (71.4%)4/6 (66.7%)1/1 (100%)0/01-173-2-3019
Total20011543/64 (67.2%)26/38 (68.4%)17/26 (65.4%)12/15 (80%)622282819992150

#PlayerMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Brandon Jefferson *21:13124/5 (80%)2/2 (100%)2/3 (66.7%)2/2 (100%)-111111--2613
3Noah Horchler16:52136/7 (85.7%)5/6 (83.3%)1/1 (100%)0/0213--1---1114
4El Ellis III21:2862/7 (28.6%)2/5 (40%)0/2 (0%)2/2 (100%)-115331--15
5Michail Liapis02:0100/00/00/00/01-1-----51
10Mike Bothwell *14:1062/2 (100%)2/2 (100%)0/02/2 (100%)1-11211--168
11Thomas Zevgaras01:4200/00/00/00/0-11-----31
12Nikolaos Diplaros20:2500/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)0/0---10311--236
14Leonidas Kaselakis *20:4610/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)-33231---231
21Georgios Kamperidis15:3762/4 (50%)0/02/4 (50%)0/0----4----134
22Warren Washington *24:2782/5 (40%)2/5 (40%)0/04/6 (66.7%)22421--2-611
23Damien Jefferson *27:27268/11 (72.7%)2/3 (66.7%)6/8 (75%)4/4 (100%)-332221--1627
24Alexander Madsen13:5163/9 (33.3%)3/7 (42.9%)0/2 (0%)0/1 (0%)235-331--282
Total2008429/57 (50.9%)18/32 (56.3%)11/25 (44%)15/19 (79%)8162423221462

@Photo credits: BCL
     

