Παναθηναϊκός: Ατομικό οι Όσμαν - Χολμς, εκτός ο Γκραντ με γαστρεντερίτιδα
Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια (5/12), όμως ο Έργκιν Άταμαν συνεχίζει να μην έχει όλους του ςπαίκτες στην διάθεσή του.
Μπορεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν να έχει επιστρέψεο από τον τραυματισμό του, ομως δεν ισχύει το ίδιο για τους Όσμαν, Χολμς και Τζέριαν Γκραντ.
Οι Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς δεν κατάφεραν να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα το απόγευμα της Τρίτης (2/12), με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.
Τέλος, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.
