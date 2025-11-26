Η Παρτίζαν ισοπεδώθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν σαρωτικός απέναντι στην Παρτίζαν στο Telekom Center Athens για την 13η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο αφήνοντας στην άκρη τα απίθανα πράγματα που έκαναν στο glass floor ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας και ο Κένεθ Φαρίντ θα σταθούμε στην εικόνα της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αν κάτι χαρακτήριζε διαχρονικά τις ομάδες που καθοδηγούσε ο «Ζοτς» ήταν η σημασία στη λεπτομέρεια και στην απόλυτη εφαρμογή του πλάνου του προπονητή. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως πλέον έχουν πάει περίπατο για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Euroleague, τον άνθρωπο με τους περισσότερους τίτλους.

Η εικόνα της Παρτίζαν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, ήταν η εικόνα μιας ομάδας που όταν σταμάτησε να σκοράρει από την περιφέρεια αποδείχθηκε πολύ εύθραυστη και «έσπασε» σε... χίλια κομμάτια όταν πιέστηκε από τους παίκτες του Εργκίν Άταμαν.

Από το μπάσκετ της λεπτομέρειας που χαρακτήρισε τις ομάδες που έχει καθοδηγήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πήγαμε στο μπάσκετ του ενστίκτου, με αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος να μην θυμίζει σε τίποτε ομάδα του Σέρβου τεχνικού.

Γι’ αυτό και δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή να αντιδράσει και να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα και να φρενάρει τον κατήφορο της ομάδας του απέναντι στους «πράσινους».

Μάλιστα, δεν έφτανε το παιχνίδι ενστίκτου των παικτών του «Ζοτς», ήταν και η γλώσσα του σώματος που έδειχνε πως ο Ομπράντοβιτς έχει χάσει το «τιμόνι» και ψάχνει να το βρει.

Μια φορά ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι πήγε στον πάγκο και του αντιμίλησε δείχνοντας ξεκάθαρα πως διαφωνεί με τον προπονητή και στη συνέχεια σε τάιμ άουτ στο τέλος του αγώνα όταν όλα έχουν μεν κριθεί, οι παίκτες σηκώνονται να μπουν στο παρκέ και τους λέει «καθίστε εδώ, που πάτε; Λέω κάτι και κοιτάξτε εδώ». Δυο στιγμές που αν μη τι άλλο δείχνουν πως η Παρτίζαν νοσεί και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δυσκολεύεται πολύ να την κάνει καλά. Ίσως και να μην μπορεί πλέον. Οι 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια της Euroleague αναδεικνύουν ξεκάθαρα πως τα πράγματα είναι σοβαρά και χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ για να αλλάξει η κατάσταση...