Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών ματς της Euroleague, με τη «μάχη» του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει.

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται και ο Ολυμπιακός μπαίνει στη δράση, καθώς απόψε (12/11) οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις Κάουνας, για την 10η αγωνιστική του θεσμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν την 7η νίκη τους στη διοργάνωση, σε μια αναμέτρηση που θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Novasports Prime.

Ακολουθούν στις 21:30 άλλα δυο παιχνίδια. Στο Μόναχο, η Μπάγερν περιμένει την Μπαρτσελόνα (Novasports 5) και στο Μιλάνο η Αρμάνι παίζει με τη Βιλερμπάν (Novasports Start).

Οι μεταδόσεις της ημέρας