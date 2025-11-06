Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τα ματς της Πέμπτης στη Euroleague.

Το προγραμμά της Πέμπτης στη Euroleague δεν περιλαμβάνει ματς ελληνικής ομάδας, ωστόσο υπάρχουν πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Δείτε ποιοι θα απουσιάσουν σίγουρα από τα ματς και ποιοι παίκτες παραμένουν αμφίβολοι.

Ντουμπάι BC – Χάποελ Τελ Αβίβ (18:00)

Από την πλευρά της Ντουμπάι δεν θα παίξουν οι Αβράμοβιτς, Τζαϊτέ, Μέισον και Μούσα, ενώ αμφίβολος είναι ο Καμπενγκέλε. Για τη Χάποελ είναι στα πιτς οι Καμπόκλο, Μάνταρ και Γκινάτ.

Φενέρμπαχσε – Βιλερμπάν (19:45)

Δεν θα έχει τους Ζάγκαρς και Μπάνγκο η Φενέρ, ενώ οι Μπόστον και Γουίλμπεκιν είναι αμφίβολοι. Εκτός για τους Γάλλος παραμένουν οι Ντε Κολό, Χάρισον, Ερτέλ, Τζάκσον και Λάιτι. Αμφίβολος ο Αζινσά.

Μακάμπι – Μονακό (21:05)

Εκτός ο Μπρισέ της Μακάμπι, πάνοπλη η Μονακό.

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Φόρεστ και Χάουαρντ δεν θα αγωνιστούν για τους Βάσκους. Off ο Τσάνκα για τη Βίρτους.

Παρί – Μπάγερν (21:45)

Δεν παίζει ο Στίβενς για την Παρί ενώ αμφίβολος είναι ο Ρόντεν. Εκτός οι Γιοκουμπάιτις και Χάρις για τη Μπάγερν.