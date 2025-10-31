Στο ΣΕΦ ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η οικογένεια του οποίου έγινε χορηγός των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μονακό.

Στα court seats του φαληρικού σταδίου βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Τσάκος, η οικογένεια του οποίου έγινε χορηγός των «ερυθρόλευκων».

Ο Παναγιώτης Τσάκος, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, και ο γιος του, Νίκος, μπήκαν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι, με ένα σημαντικό χορηγικό deal για την εταιρεία Αρρένα, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των φυσικών μεταλλικών νερών.

Ο Παναγιώτης Τσάκος είναι γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, όπως άλλωστε και ο γιος του, Νίκος, φορώντας κασκόλ των Πειραιωτών.