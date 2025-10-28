Παναθηναϊκός, Ναν: Ο Αμερικανός εξήγησε καρέ - καρέ πώς «εκτέλεσε» την Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι, ενόψει της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague, αλλά ο Κέντρικ Ναν θυμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο... εκτέλεσε την Μπασκόνια.
Οι «πράσινοι» πέρασαν από την έδρα των Βάσκων για την 3η αγωνιστική με ένα buzzer beater του Ναν, ο οποίος ανέλυσε καρέ καρέ τι έκανε με το που έπιασε την μπάλα στα χέρια του.
«Τέσσερα δευτερόλεπτα, το ματς στην ισοπαλία. Μου έδωσαν την μπάλα, υπάρχει πολύς χρόνος. Προσπάθησαν να μου κάνουν double team, το απέφυγα γρήγορα. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν μια ματιά στο καλάθι. Η κίνηση ήρθε φυσικά» ήταν τα λόγια του Αμερικανού, εξηγώντας τη φυσική του κίνηση για ένα από τα πολλά buzzer beater που έχει βάλει στην EuroLeague.
Το βίντεο με τον Κέντρικ Ναν
A game-winning shot explained by the MVP 😎— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Kendrick Nunn shares his best moment of the season so far with @Paobcgr ☘️#MyMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/5oMTH616xL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.