Ο Ζόραν Λούκιτς δεν έκρυψε την απέχθεια του για την εμφάνιση του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο με την Καρδίτσα, ενώ έπλεξε το εγκώμιο στον κόσμο για τη στήριξη του στην ομάδα.

Ο Ηρακλής με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε (71-53) της Καρδίτσας, αλλά ο προπονητής του «γηραιού» Ζόραν Λούκιτς σχολίασε την εμφάνιση του πρώτου 20λεπτου την οποία χαρακτήρισε αηδιαστική, ενώ υποκλίθηκε στους φίλους της ομάδας του.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν αηδιαστικό. Η άμυνά μας δεν ήταν τόσο κακή, καθώς ο αντίπαλος σκόραρε μόνο 29 πόντους, αλλά επιθετικά κάναμε πάρα πολλά λάθη. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μου να συνεχίσουν την καλή αμυντική προσπάθεια, να είναι πιο γρήγοροι στο τρανζίσιον και να παίρνουν πιο γρήγορες αποφάσεις. Αυτό ήταν και το κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα ποιοτικό παιχνίδι, αλλά ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Οι παίκτες μου έδειξαν καλό χαρακτήρα και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο» δήλωσε στο SportFM TV ο τεχνικός του Ηρακλή.

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε σπουδαίους οπαδούς, οι οποίοι μας στηρίζουν. Όταν κερδίζουμε, μας υποστηρίζουν και όταν χάνουμε, μας ασκούν κριτική. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα από την εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο και να δούμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε. Δεν ήταν ωραίο το πρώτο ημίχρονο».

