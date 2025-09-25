Η Μάρτα Άλβαρεζ είναι η νέα Chief Digital Officer (CDO) της Euroleague. Στο παρελθόν έχει υπάρξει στέλεχος της Amazon.

Η Euroleague ανακοίνωσε τον διορισμό της Μάρτα Άλβαρεζ ως νέα Chief Digital Officer (Διευθύντρια Ψηφιακής Στρατηγικής) της εταιρείας. Συγκεκριμένα θα ηγηθεί της ψηφιακής στρατηγικής της οργάνωσης, στοχεύοντας στην εξέλιξη των ψηφιακών μέσων της Euroleague Basketball σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια θα έχει επίσης ρόλο στην επιχειρηματική πλευρά της εταιρίας, διαθέτοντας πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχοντας υπάρξει και στέλεχος της Amazon.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague

Η Marta Alvarez αναλαμβάνει τη στρατηγική ψηφιακής τεχνολογίας της οργάνωσης

Η Euroleague Basketball ανακοινώνει με περηφάνια τον διορισμό της Marta Alvarez Escude ως τη νέα Chief Digital Officer (CDO) της. Η Marta θα ηγηθεί της ψηφιακής στρατηγικής της οργάνωσης, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους, την καινοτομία με βάση τα δεδομένα και την εξέλιξη των ψηφιακών πλατφορμών της Euroleague Basketball παγκοσμίως.

Πέρα από τον ψηφιακό τομέα, η Marta θα έχει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής πλευράς της λίγκας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα για να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εσόδων, να αναβαθμίσει τις εμπορικές πρωτοβουλίες και να προσφέρει πρόσθετη αξία σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Marta διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον σταυροδρόμι της τεχνολογίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στην Amazon, βοήθησε στον σχεδιασμό και την κλιμάκωση ψηφιακών πρωτοβουλιών προσανατολισμένων στον πελάτη, αποκτώντας βαθιά γνώση των παγκόσμιων διαδικτυακών πλατφορμών. Στην Stuart, ηγήθηκε των επιχειρήσεων στην Ιβηρική χερσόνησο της κορυφαίας πλατφόρμας διανομής τελευταίου μιλίου στην Ευρώπη, ένας κρίσιμος τομέας μέσα στην ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην Affinity Petcare, υλοποίησε έργα μετασχηματισμού που βελτίωσαν την αλληλεπίδραση με το brand και άνοιξαν νέα ψηφιακά κανάλια για τη σύνδεση με τους καταναλωτές σε διεθνείς αγορές. Πιο πρόσφατα, ως Διευθύντρια για τη Νότια Ευρώπη στην Nextdoor, διεύρυνε την παρουσία της εταιρείας στην αγορά και ανέπτυξε ζωντανές τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητά της να κλιμακώνει ψηφιακά οικοσυστήματα με ουσιαστικό αντίκτυπο.

«Ο συνδυασμός της εμπειρίας της Marta στον εταιρικό τομέα και της επιχειρηματικής της ηγεσίας την καθιστά την ιδανική επιλογή για να επιταχύνουμε το ψηφιακό μας ταξίδι», δήλωσε ο Paulius Motiejunas, CEO της Euroleague Basketball. «Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στην ανάπτυξη καινοτόμων πλατφορμών που θέτουν τον χρήστη στο επίκεντρο και ανυπομονούμε να δούμε αυτήν την οπτική να φτάνει σε εκατομμύρια φίλους του μπάσκετ παγκοσμίως.»

Παράλληλα με τα εταιρικά της επιτεύγματα, η Marta έχει ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας. Ως Διευθύντρια του H2 Chapter στη Βαρκελώνη, έχει δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα σε παγκόσμιους τεχνολογικούς ηγέτες και τοπικούς καινοτόμους, καθοδηγώντας ιδρυτές και προωθώντας συζητήσεις γύρω από την ανάπτυξη, την ψηφιακή ανατροπή και το μέλλον της τεχνολογίας. Η Marta είναι κάτοχος MBA από το Columbia Business School και μεταπτυχιακού διπλώματος Μηχανικής από το Universitat Politecnica de Catalunya.

«Το μπάσκετ έχει μια μοναδική δύναμη να συνδέει κοινότητες, και είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην Euroleague Basketball για να βοηθήσω στην επέκταση αυτής της σύνδεσης μέσω της ψηφιακής καινοτομίας. Ο στόχος μου είναι να δημιουργήσω πλουσιότερες, πιο εξατομικευμένες εμπειρίες για τους φιλάθλους και τους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να φέρουμε τη συγκίνηση του παιχνιδιού πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε η Marta Alvarez.

Στον νέο της ρόλο, η Marta θα επιβλέπει την ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών της Euroleague Basketball, θα προωθεί πρωτοβουλίες δεδομένων και εμπλοκής φιλάθλων, θα χτίζει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες και θα εντοπίζει εμπορικές ευκαιρίες στο ψηφιακό οικοσύστημα. Θα είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euroleague Basketball, συμβάλλοντας στη συνολική στρατηγική κατεύθυνση και την ατζέντα καινοτομίας της οργάνωσης.

Ο διορισμός της Marta έρχεται σε μια περίοδο αξιοσημείωτης ανάπτυξης του ψηφιακού και τεχνολογικού οικοσυστήματος της Euroleague Basketball. Η Euroleague.TV κατέγραψε αύξηση 32% στους συνδρομητές την περασμένη σεζόν, το Fantasy Challenge έφτασε σε ιστορικό ορόσημο με 310.000 χρήστες (+67%) και 550.000 ομάδες (+79%), καθιερώνοντας τον εαυτό του ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι φαντασίας μπάσκετ, ενώ το ψηφιακό οικοσύστημα μέσων προσέλκυσε 4,72 δισεκατομμύρια διαδικτυακούς θεατές στις τοπικές αγορές των συλλόγων (+6%).