Αντιπροσωπεία του συνδέσμου στη Μελβούρνη υποδέχτηκε το πρώτο γκρουπ του Παναθηναϊκού, ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι διάρκειας 13,5 ωρών από το Ντουμπάι, το πρώτο γκρουπ του Παναθηναϊκού έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μελβούρνη, προκειμένου να πάρει μέρος στο διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η άφιξη έγινε στις 05:10 τοπική ώρα, με τα μέλη της αποστολής να δείχνουν εμφανώς κουρασμένα από τη μακρά πτήση, αλλά και αποφασισμένα να ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους στην Αυστραλία.

Στο αεροδρόμιο, οι «πράσινοι» είχαν θερμή υποδοχή από αντιπροσωπεία του συνδέσμου φιλάθλων του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, με τον επικεφαλής να βρίσκεται εκεί και να καλωσορίζει την ομάδα. Από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσει μια σειρά εκδηλώσεων στις οποίες θα πάρουν μέρος τα μέλη της αποστολής, δείχνοντας τη σύνδεση του συλλόγου με την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν στις 18 Σεπτεμβρίου (12:30 ώρα Ελλάδας) και τους 36ers της Αδελαΐδας στις 21 Σεπτεμβρίου, με τις δύο αναμετρήσεις να μεταδίδονται τηλεοπτικά από την κρατική τηλεόραση.

Το δεύτερο γκρουπ της αποστολής θα ταξιδέψει για τη Μελβούρνη στις 16 Σεπτεμβρίου, αποτελούμενο από τους Ρισόν Χολμς, Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και φυσικά τον Εργκίν Αταμάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στην Αυστραλία χωρίς τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς, οι οποίοι δεν ακολουθούν την αποστολή.