Οι διαιτητές του Αναντολού Εφές - Τόφας απέβαλαν τον Πάμπλο Λάσο με δευτερη τεχνική ποινή επείδή τους ακούμπησε. Τι υποστήριξε ο Ισπανός προπονητής.

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Εφές με την Τόφας, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 92-82 και μάλιστα με ανατροπή στο πλαίσιο του τουρκικού πρωταθλήματος.

Παρότι η Εφές είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων, η εικόνα της άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο. Η κατάρρευση εκείνο το διάστημα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πάμπλο Λάσο, ο οποίος εμφανίστηκε έξαλλος με όσα έβλεπε στο παρκέ, βλέποντας την ομάδα του να χάνει τη συνοχή και τον ρυθμό της.

Μάλιστα ο Ισπανός προπονητής δεύτερη τεχνική ποινή στη φάση όπου ζήτησε challenge στο παιχνίδι με την Τόφας και αποβλήθηκε. Οι διαιτητές υποστήριξαν χαρακτηριστικά πως έκανε κίνηση προς το χέρι τους, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπεται καμία επαφή, ενώ ο Λάσο ανέφερε ότι προσπαθούσε απλώς να δείξει το challenge και ότι το χέρι του ακούμπησε κατά λάθος.