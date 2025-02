Παίκτης της Μονακό και επίσημα πλέον ο Ντάνιελ Τάις, με το μεγάλο μεταγραφικό μπαμ να παίρνει «σάρκα και οστά». Το όνομά του είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντάνιελ Τάις είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης της Μονακό, με την ομάδα από το Μόντε Κάρλο να έχει ανακοινώσει την απόκτησή του το μεσημέρι της Δευτέρας (17/2).

Ο 32χρονος σέντερ (2,04 μ.) από τη Γερμανία, τις περασμένες ημέρες έμεινε ελεύθερος από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και επέστρεψε στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 2017 όταν και αγωνιζόταν στη Μπάμπεργκ.

Το όνομά του είχε συνδεθεί μεταξύ άλλων και με τον Παναθηναϊκό, τόσο το καλοκαίρι όσο και στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, Σικάγο Μπουλς, Χιούστον Ρόκετς, Ιντιάνα Πέισερς και Λος Άντζελες Κλίπερς. Την τρέχουσα σεζόν, πρόλαβε να παίξει σε 38 παιχνίδια του NBA έχοντας κατά μέσο όρο από 4,3 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 16,3 λεπτά εντός παρκέ.

🆕️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! 🇲🇨



💥 Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine 💪



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw