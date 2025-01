Ο Μάριο Χεζόνια αποβλήθηκε από το ματς μεταξύ της Μονακό και της Ρεάλ, με τους συμπαίκτες να τον... συγκρατούν πριν ορμήσει στον διαιτητή Ρόμπερτ Λοτερμόζερ!

Λίγο έλειψε να τιναχθεί το ματς στο Μονακό στον... αέρα, με πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια!

Ο Κροάτης φόργουορντ αποβλήθηκε από το παιχνίδι στα 6:43 πριν από το τέλος καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα για απόφαση των διαιτητών με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο τεχνικές ποινές.

Μάλιστα οι συμπαίκτες του προσπάθησαν με το ζόρι να τον συγκρατήσουν πριν... επιτεθεί στον διαιτητή Ρόμπερτ Λοτερμόζερ.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Drama at Monaco 🇲🇨



Mario Hezonja ejected from the game due to his second technical foul.#EuroLeague pic.twitter.com/eWwbLdIC9E