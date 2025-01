Ανατροπή δεδομένων και τελικά, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από την Ισπανία, ο Ζίλσον Μπάνγκο συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε. Το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό τις περασμένες ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, ο Ζίλσον Μπάνγκο τα «βρήκε» σε όλα με τη Φενέρμπαχτσε και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί από την τούρκικη ομάδα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του, ο 26χρονος σέντερ θα δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Σαραγόσα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος είχε συνδεθεί επίσης με τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν στην αναζήτηση ψηλού, ωστόσο όπως ανέφεραν τότε από την Ισπανία, ο ίδιος είχε αρνηθεί τόσο την πρόταση του «τριφυλλιού» όσο και εκείνη του συνόλου του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Τελικά όπως όλα δείχνουν υπήρξε ανατροπή στα δεδομένα και ο ίδιος θα βρεθεί στα παρκέ της EuroLeague.

ÚLTIMA HORA: Jilson Bango, cerrado en Fenerbahçe.



Disputará su último partido con Casademont Zaragoza este fin de semana en #LigaEndesa.



Jilson Bango has a deal with Fenerbahçe. He will play his last game with Casademont Zaragoza this weekend.