Ο Ούγκο Γκονζάλες της Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μνηστήρων του ΝΒΑ και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 18χρονος παίκτης σύντομα θα κλιθεί να ετοιμάσει βαλίτσες για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Την περασμένη Κυριακή (26/1) η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας της Λέιμα Κορούνια με σκορ 90-74, σε ένα εύκολο παιχνίδι για τους Μαδριλένους που έγινε στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Liga Endesa.

Μπορεί ο Σερτζ Ιμπάκα να ήταν ο κορυφαίος του ματς, ωστόσο αυτός που «έκλεψε» τα φώτα της δημοσιότητας ήταν ο 18χρονος φόργουορντ της «βασίλισσας», Ούγκο Γκονζάλες.

Ο ειδικός Αμερικανός αναλυτής του Draft, Τζόναθαν Γκιβόνι, βρέθηκε στη Μαδρίτη μαζί με αρκετούς σκάουτερ του ΝΒΑ προκειμένου να παρακολουθήσουν το νεαρό φόργουορντ και αυτός φάνηκε να ανταποκρίνεται στην πίεση της περίστασης.

In Madrid, Spain to watch projected lottery pick Hugo Gonzalez alongside a bunch of NBA personnel. 18-year old Spanish wing is in the starting five and getting an extended run today in the ACB. pic.twitter.com/bvcfc7cBWw