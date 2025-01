Προπονητής Σαραγόσα: «Η ομάδα μου λέει ότι δεν θέλει να πουλήσει τον Μπάνγκο» (vid)

Ο προπονητής της Σαραγόσα μίλησε για τον Ζίλσον Μπάνγκο, τον οποίο ισπανικό δημοσίευμα συνέδεσε με τον Παναθηναϊκό.

To ισπανικό «relevo» ανέφερε πως η Σαραγόσα ετοιμάζεται να πουλήσει τον Ζίλσον Μπάνγκο στον Παναθηναϊκό έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ποσό που ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να δώσει η «πράσινη» ΚΑΕ.

Η Σαραγόσα υποδέχεται το Μαρούσι (29/1, 21:00) για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup. Ο προπονητής των Ισπανών, Πορφίριο Ισάκ στάθηκε στον Μπάνγκο και τόνισε πως η ομάδα δεν θέλει να τον πουλήσει.

«Η ομάδα μου λέει ότι δεν θέλει να τον πουλήσει. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν έχω τον ίδιο παίκτη που είχα πριν από δύο εβδομάδες. Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ψυχική ηρεμία. Αν σου λένε πόσο όμορφος είσαι όλη μέρα, τότε μπορεί τελικά να το πιστέψεις και να το πάρεις πάνω σου. Μιλώντας εκ πείρας, κάτι τέτοια δεν έχουν καλή κατάληξη οποιονδήποτε παίκτη, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν έμπειρο.

Αν ήμουν στη θέση του, θα είχα πόνους στο στομάχι. Αύριο παίζεται το μέλλον μας στην Ευρώπη και αν χάσουμε θα αποχαιρετήσουμε τα προημιτελικά. Δεν με νοιάζει αν υπάρχει ο Μπάνγκο ή όχι, αυτό που θέλω είναι όποιος παίξει αύριο να παίξει για τη νίκη. Για τα χρήματα, δεν έχω ιδέα, πάντα είμαι σε αναζήτηση. Αν έφευγε ο Μπάνγκο ή οποιοσδήποτε, αυτή τη στιγμή θα χρειαζόμασταν κάποια προσθήκη», ανέφερε.

🎥🎥 #CasademontZaragoza || Porfi Fisac se ha mostrado muy contundente en rueda de prensa sobre la situación de Jilson Bango:



👉"El club me transmite que no queremos venderle"



😳"Me jode porque no tengo al mismo Jilson de hace 15 días. Si te estoy diciendo todo el día que guapo… pic.twitter.com/HTLCcXCTmK