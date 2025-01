Ο Λούκα Βιλντόζα έκλεψε τη μπάλα και έσωσε την κατοχή με τον Σάσα Βεζένκοβ να ολοκληρώνει με κάρφωμα τον αιφνιδιασμό του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε δίνουν μια δυνατή μάχη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σε μια σημαντική φάση στο πρώτο ημίχρονο, ο Λούκα Βιλντόζα έκλεψε την μπάλα και έσωσε την κατοχή για λογαριασμό των Πειραιωτών, με τον Άλεκ Πίτερς να βρίσκει τον Σάσα Βεζένκοβ και αυτός να ολοκληρώνει με κάρφωμα τον αιφνιδιασμό.

Pickpocket Vildoza in action, feeding Vezenkov for the open-court masterpiece! ✨💥



Defense turns into instant offense. 🏀✨ pic.twitter.com/P5aMsuQFLU