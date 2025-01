Οι φίλοι του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και γέμισαν το παρκέ του ΣΕΦ με χιλιάδες αρκουδάκια πριν το τζάμπολ του ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Με χιλιάδες αρκουδάκια γέμισε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Οι φίλοι των Πειραιωτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, να φέρουν το δικό τους λούτρινο και να το πετάξουν στο παρκέ πριν το τζάμπολ. Με τα παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν να διατίθενται στις συνεργαζόμενες δομές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το βίντεο με τα αρκουδάκια στο ΣΕΦ

Olympiacos fans donate toys to the less fortunate 🥹💯



What a way to support the local community 👏#RivalrySeries pic.twitter.com/HSy5cJd62l