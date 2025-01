Επική απάντηση Σπανούλη για το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον Παγιόλα: «Θα ήταν εφιάλτης για αυτόν» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε με επικό τρόπο σε ερώτημα που του τέθηκε σχετικά με το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον Αλεσάντρο Παγιόλα που φημίζεται για τα αμυντικά του προσόντα.

Η Μονακό πραγματοποίησε μια απίθανη ανατροπή από το -21 και απέδρασε με το «διπλό» από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με σκορ 80-86 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Βασίλης Σπανούλης δέχτηκε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, με έναν δημοσιογράφο να τον ρωτά αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει ως παίκτης τον Αλεσάντρο Παγιόλα της Βίρτους που φημίζεται για τα αμυντικά του προσόντα.

Ο Έλληνας τεχνικός απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ αλλά και με... επικό τρόπο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα ήταν εφιάλτης για τον Ιταλό γκαρντ.

«Θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν θα ήθελε να παίξει εναντίον μου. Μπορώ να αντιμετωπίσω όχι μόνο έναν, αλλά τρεις και τέσσερις παίκτες. Σίγουρα θα ήταν ένας εφιάλτης για αυτόν», απάντησε χαρακτηριστικά ο «Kill Bill».

Yesterday, I asked Vassilis Spanoulis if he would have liked to play against Alessandro Pajola:



"I would love doing it, but he wouldn't like to play against me. I have time not just for one, but for three or four players. For sure, it would be a nightmare for him," he joked. pic.twitter.com/uO0j58BpOv