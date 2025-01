Γουόκερ για Ναν: «Είναι φάρος για πολλούς Αμερικανούς που φοβούνται να έρθουν στην Euroleague» (vid)

Ο Λόνι Γουόκερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κέντρικ Ναν, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Λόνι Γουόκερ είναι ένας από τους καλύτερους Αμερικάνους παίκτες που αγωνίζονται αυτή την περίοδο στα ευρωπαϊκά παρκέ. Στον αγώνα της Ζάλκγιρις κόντρα στον Παναθηναϊκό, ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αφού σημείωσε 19 πόντους.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο BasketNews μετά το τέλος την ήττα από το «τριφύλλι» με 89-76, μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και τον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων ως φάρο!

«Έχω πολλή αγάπη για τον Κέντρικ Ναν. Νομίζω ότι είναι η αναβίωση αυτού που είναι. Ήταν σπουδαίος παίκτης στο ΝΒΑ, τραυματίστηκε λίγο και χρειάστηκε λίγος χρόνος για να ξαναπατήσει στα πόδια του. Ήρθε εδώ και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και νομίζω ότι η αγάπη και ο σεβασμός που έχει πάρει εδώ είναι τόσο όμορφο.

Είναι ένας φάρος για πολλούς Αμερικανούς που ίσως έχουν την αμφιβολία να βγουν εδώ ή φοβούνται να έρθουν στην Euroleague. Νομίζω ότι αυτό συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη και νομίζω ότι τα χειρίζεται όλα με μία πολύ όμορφη πτυχή».

Lonnie Walker praises Kendrick Nunn as a beacon for Americans with doubts about joining the EuroLeague 🇺🇸🗣️ pic.twitter.com/4ZfdwttFfi