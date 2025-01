Ένταση προκλήθηκε δίπλα από τον πάγκο της Ζάλγκιρις Κάουνας λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα δύο φίλοι των Λιθουανών προκαλούσαν κατά τη διάρκεια του α' μέρους με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια του α' μέρους έκαναν απρεπείς χειρονομίες και λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ηρέμηση η κατάσταση.

A couple of Zalgiris fans were escorted out of the OAKA arena 🤨 pic.twitter.com/JiooPzotVy