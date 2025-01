Ο Βενσάν Πουαριέ πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς με τη μεγάλη του άμυνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η Αναντολού Εφές υποδέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη την Αρμάνι Μιλάνο, σε αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Λίγο μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, ο Βενσάν Πουαριέ ήταν πρωταγωνιστής σε ένα από τα highlights της βραδιάς.

Ο σέντερ της τούρκικης ομάδας κατάφερε να κάνει την τάπα και έβαλε έτσι «στοπ» με πολύ εντυπωσιακό τρόπο στην προσπάθεια των Ιταλών να βρουν καλάθι, κάτι με το οποίο δυσκολεύτηκαν αρκετά στην αρχική περίοδο, η οποία έληξε 24-9.

POIRIER SAID NO ❌@viinze_17P denied Bolmaro at the rim for one out of FIVE first quarter blocks by @AnadoluEfesSK!#MotorolaMagicMoments | @Moto pic.twitter.com/cD9taJnLGz