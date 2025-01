Ο Σέιν Λάρκιν πήρε μέρος σε ένα παιχνίδι της EuroLeague και με τον τρόπο του ανέδειξε τον εαυτό του καλύτερο από τους κορυφαίους γκαρντ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συνεχίζοντας την τάση του παιχνιδιού που... δεσπόζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η EuroLeague ζήτησε από τον Σέιν Λάρκιν να μείνει σιωπηλός μέχρι να ακούσει κάποιον παίκτη καλύτερο από τον ίδιο.

Ο σταρ της Αναντολού Εφές άκουσε πολλά σπουδαία ονόματα, εν ενεργεία και μη και δεν δυσκολεύτηκε να μην... βγάλει λέξη, αναδεικνύοντας έτσι τον εαυτό του καλύτερο από όλους όσους άκουσε.

Συγκεκριμένα, ακούστηκαν τα ονόματα των Τι Τζέι Σορτς, Φακούντο Καμπάτσο, Μάικ Τζέιμς, Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Βασίλη Σπανούλη, Βασίλιε Μίτσιτς, Σέρχιο Γιουλ και Μπόμπι Ντίξον, με τον Λάρκιν να μην... πείθεται από κανέναν.

Για την ιστορία, ο 32χρονος κόμπο γκαρντ μετρά 232 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα 150 εξ αυτών ως βασικός, αριθμώντας 14.9 πόντους, 51.8% στα δίποντα, 40.4% στα τρίποντα, 86.9% στις βολές, 2.7 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, 2.2 λάθη και 17.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ως μέσους όρους καριέρας.

Ο ίδιος έχει φορέσει τη φανέλα της Μπασκόνια (2016-17) και της Εφές (2017-σήμερα), ενώ φυσικά έχει πανηγυρίσει με την τουρκική ομάδα την κατάκτηση δύο τροπαίων EuroLeague.

Shane might be onto something here, wait for it! 😄👀@shanelarkin 🤝 pic.twitter.com/uH9wm2IR7L