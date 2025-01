Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες θα μείνει ο Νίκολα Μίροτιτς, με πρόβλημα στον δεξιό μηρό, χάνοντας μεταξύ άλλων και την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο.

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για την Αρμάνι Μιλάνο. Οι Ιταλοί αντιμετώπισαν τη Βενέτσια, από την οποία όχι απλώς ηττήθηκαν την Κυριακή, αλλά έχασαν και με τραυματισμό δύο από τους καλύτερους παίκτες τους. Ο λόγος για τον Νίκολα Μίροτιτς και τον Ζακ ΛεΝτέι. Με τον πρώτο μάλιστα να χάνει τα προσεχή παιχνίδια της EuroLeague, μεταξύ αυτών και με τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο (30/1) για την 24η αγωνιστική.

Ο Μίροτιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό μηρό και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες, όπως ενημέρωσε η Αρμάνι. Από την άλλη, ο ΛεΝτέι που αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο στο ίδιο ματς, θα ταξιδέψει στην Τουρκία για το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής κόντρα στην Εφές, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του.

Απόφαση της τελευταίας στιγμής όσον αφορά την κόντρα με τους Τούρκους, θα είναι και αυτήν του Λεάντρο Μπολμάρο, ο οποίος επίσης ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

