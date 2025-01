Ο Έτορε Μεσίνα παραδέχθηκε πως υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Ζακ ΛεΝτέι στον ώμο.

Η Βενέτσια επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 85-72, ρίχνοντας την ομάδα του Έτορε Μεσίνα στην έκτη θέση της κατάταξης στην ιταλική λίγκα και πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ζακ ΛεΝτέι.

Όπως παραδέχθηκε ο Μεσίνα μετά την ήττα της Αρμάνι, υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό στον ώμο. Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς για τον ΛεΝτέι, ο οποίος φέτος μετράει 15.3 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 22 αγώνες στη EuroLeague.

Παράλληλα ο κόουτς της Αρμάνι εξήγησε πως ο Νίκολα Μίροτιτς ταλαιπωρείται από ένα μυϊκό πρόβλημα. Οι Ιταλοί έχουν μπροστά τους τον εκτός έδρας αγώνα με την Εφές (23/1, 19:30) για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

🔴⚪️🏥Ettore Messina on Zach LeDay: 'shoulder injury looking serious' pic.twitter.com/3KKuR7V2kS