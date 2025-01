Τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague κέρδισε ο Καρλίκ Τζόουνς ο οποίος οδήγησε την Παρτίζαν σε επιβλητικό «διπλό» με 70-90 επί της Αρμάνι στο Μιλάνο.

Η Παρτίζαν ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, φεύγοντας με το «διπλό» τόσο από την έδρα της Βιλερμπάν (62-93) όσο και από την έδρα της Αρμάνι (70-90) με επιβλητικές εμφανίσεις.

Ο Καρλίκ Τζόουνς οδήγησε εκ του ασφαλούς το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη νίκη μέσα στο Μιλάνο, μετρώντας σε 34:31' πάνω στο παρκέ, 24 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη, 6 κερδισμένα φάουλ και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το τελευταίο νούμερο ήταν αρκετό προκειμένου να του δώσει τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague, αφού κανένας άλλος δεν σημείωσε μεγαλύτερο δείκτη αξιολόγησης από αυτόν.

A perfect double week for the Serbian side and Jones played a massive part 🔥 pic.twitter.com/pTVS9p77b3