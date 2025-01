Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ έκανε poster τον Ουσμάν Γκαρούμπα κατά τη διάρκεια του Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός και κέρδισε την πρώτη θέση στις καλύτερες φάσεις της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η 22η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/01) και ουκ ολίγες εντυπωσιακές φάσεις ξεχώρισαν από τα παιχνίδια, με τα κάθε λογής καρφώματα να έχουν την τιμητική τους.

Ωστόσο, η κορυφή ανήκε στον Νικόλα Μιλουτίνοφ ο οποίος, στη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, μετουσίωσε σε ασίστ την πάσα του Κώστα Παπανικολάου και κάρφωσε μπροστά στον Ουσμάν Γκαρούμπα, βάζοντάς τον στο... poster.

Την ίδια στιγμή, ξεχώρισε μεταξύ άλλων και η εντυπωσιακή πάσα του Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό στον Τσίμα Μονέκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Μπασκόνια και Παναθηναϊκού AKTOR.

