Νίκολα Γιόκιτς όπως λέμε... Σάσα Βεζένκοβ, με τον Σέρβο φόργουορντ των Νάγκετς, γνωστό για τις εμπνεύσεις του στις ασίστ να βγάζει μία πάσα που θύμισε αυτήν του Βούλγαρου φόργουρντ.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες από την τρομερή πάσα του Σάσα Βεζένκοβ στον Μουστάφα Φαλ. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την Μπασκόνια και ο φόργουορντ των Πειραιωτών είχε μία τρελή έμπνευση, με τη no look πάσα στον Γάλλο, λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τον μιμήθηκε λίγες ημέρες μετά. Οι Νάγκετς πέρασαν άνετα από το Μαϊάμι, με τον Σέρβο ψηλό να δείχνει για άλλη μια φορά πως έχει μάτια στην πλάτη. Και σε έναν αιφνιδιασμό της ομάδας του να πασάρει στον επερχόμενο Άαρον Γκόρντον.

Και αυτός χωρίς να βλέπει με τα δύο χέρια, σε δύο πάσες... άρρωστες ως προς την έμπνευση, που μοιάζουν αρκετά.

Η no look πάσα του Γιόκιτς

He's just trying stuff at this point 🤯 pic.twitter.com/yp3RvTEK2k