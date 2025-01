Πραγματοποιώντας ένα καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 98-86 της Ζάλγκιρις για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, συνεχίζοντας να κυνηγά τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Για ένα ημίχρονο, η Ζάλγκιρις έδειχνε κάτι παραπάνω από ικανή να διεκδικήσει ένα μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, όμως η Φενέρμπαχτσε άλλαξε άρδην την εικόνα της στο δεύτερο μέρος και έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή, επικρατώντας με 98-86.

Η τουρκική ομάδα έκαμψε την αντίσταση των Λιθουανών στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 14-7 και παραμένοντας δεύτερη στην βαθμολογική κατάταξη πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό του 15-6. Στο 11-11 έμεινε η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Με τον Ίγκνας Μπραζντέικις να ξεκινά «καυτός» η Ζάλγκιρις πήρε με το «καλησπέρα» τον έλεγχο και το προβάδισμα στο παιχνίδι ούσα μπροστά με 2-8 στο 2'. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υποστηρίχθηκε από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, με το προβάδισμα των φιλοξενούμενων να πηγαίνει ακόμα και στο +10 (10-20 στο 8'), προτού ο Ντέβον Χολ και ο Έρικ ΜακΚόλουμ συμμαζέψουν την κατάσταση για το 17-20 με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε στροφές προσπαθώντας να φέρει την Φενέρ ακόμα πιο κοντά, όμως η Ζάλγκιρις ήταν ασταμάτητη με βασικό πρωταγωνιστή τον τρομερό Άλεν Σμάιλαγκιτς ο οποίος πέτυχε 19 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο και Μπραζντέικις συνέχισαν να κάνουν και αυτοί ζημιά στην άμυνα της τουρκικής ομάδας η οποία είχε να επιδείξει μόνο τους Μάρκο Γκούντουριτς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ στο 34-47.

SMAILAGIC WENT OFF, 19 PTS IN Q2! 🤯🤯🤯



- Career-high in PTS & PIR in less than 9 minutes!



- Tied @Elijah_Bryant3 for the most points scored in the second quarter! pic.twitter.com/Xiqs060qjC