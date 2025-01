Η καθιερωμένη «καλημέρα» της ΚΑΕ Ολυμπιακός δε θα είχε κάτι διαφορετικό από τον πανηγυρισμό του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα πολύ μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Εβάν Φουρνιέ να αποδεικνύει για άλλη μία φορά πως πρόκειται για έναν σπουδαίο σκόρερ, αφού με 28 πόντους «εκτέλεσε» τους Μαδριλένους και δε θα μπορούσε να λείπει από την καθιερωμένη... καλημέρα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

«Καλημέρα. Για αυτούς που ξυπνούν νωρίς, για αυτούς που σηκώνονται αργά και για όσους δεν κοιμήθηκαν καθόλου, το μουντ της ημέρας παραμένει το ίδιο» αναγράφει η σχετική λεζάντα, με το βίντεο του Φουρνιέ να πανηγυρίζει ένα από πέντε τρίποντα τα οποία πέτυχε.

Kalimera! 🌅☕️✌🏽



For those who wake up early, for those that will wake up late and for those who didn’t sleep at all, the MOOD of the Day is the same…! 😤#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #RMBOLY pic.twitter.com/o0zJBJfLwR