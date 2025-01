Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχθηκε σε κορυφαίος παίκτης της 21ης αγωνιστικής στην Euroleague, μετά την τρομερή εμφάνισή του στο ιστορικό ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το πρώτο μισό της «διαβολοβδομάδας» ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η 21η αγωνιστική της Euroleague, μεταξύ άλλων πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της σεζόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 116-113, χωρίς το ματς να έχει πάει στην παράταση.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του ματς καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 31 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 9/10 βολές ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ σε 28:48 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος συγκέντρωσε 43 πόντους PIR και αναδείχθηκε σε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.

Πλέον ο γκαρντ και γενικότερα η Ρεάλ ετοιμάζονται για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, απόψε Πέμπτη (16/1, 21:45).

He was everywhere 🇦🇷🧠@facucampazzo is the MVP of Round 21🏆



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/WKFHS77QTa