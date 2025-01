Κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, η Ζάλγκιρις Κάουνας έκαμψε την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια με 77-68 για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, οι τρεις εξ αυτών στην έδρα της, η Ζάλγκιρις Κάουνας επικράτησε με 77-68 της Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σε θετικό ρεκόρ (11-10) ανέβηκε η λιθουανική ομάδα μπαίνοντας ξανά σε τροχιά 10άδας, ενώ οι Ιταλοί συνεχίζουν να κυμαίνονται σε χαμηλές πτήσεις με 6-15, μόνο πάνω από τις Μακάμπι και Άλμπα Βερολίνου.

Το ξεκίνημα ήταν καταιγιστικό από πλευράς Λιθουανών που βρήκαν εξαιρετικό επιθετικό ρυθμό και πήραν ένα προβάδισμα με 13-2 στο πρώτο πεντάλεπτο. Tο σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι έδειχνε πλουραλισμό στο σκοράρισμα με πρωταγωνιστή τον αρχηγό του, τον Εντγκάρας Ουλάνοβας, ήταν απίστευτα εύστοχο από τα 6.75μ. και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 25-13.

FROM THE LOGO 🫢😮



Butkevicius with the time winding down strikes from WAY downtown ⌛️#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/712FBTI8Ba